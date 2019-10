Politici buigen zich over toekomstdromen van Lokeraars Yannick De Spiegeleir

15u32 2 Lokeren In de Torenzaal verzamelden Lokerse politici van vijf verschillende partijen voor het debat ‘Lokeren droomt 2040’. In het kader van de Lokerse Queesten werden eerder dit jaar 810 ideeën verzameld van Lokeraars over de toekomst van hun stad.

Een zeventigtal aanwezigen kwam luisteren naar het debat met gemeenteraadsleden Manu Diericx (N-VA), Ron Van Kersschaver (sp.a), Jan Cools (CD&V), burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) en Groen-voorzitter Bert Boone. Vlaams Belang liet zich verontschuldigen. Het gesprek werd in goede banen geleid door Johan Vermeersch van Vormingplus.

Welzijn

Om alles behapbaar te houden werd telkens stil gestaan bij een thema dat werd ingeleid met een filmpje waarin een lokaal expert ter zake het woord nam. Het eerste thema dat aan bod kwam was ‘welzijn’. Burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) hamerde op het belang van tewerkstelling. “Werk hebben is de beste garantie tegen armoede. In de toekomst willen we de tewerkstellingsgraad in onze stad graag nog opdrijven. De komst van de nieuwe industriezone E17/4 is positief in dat opzicht.” Bert Boone (Groen) op zijn beurt benadrukte dat het belangrijk is dat iedereen mee kan springen op de trein van automatisering en digitalisering. “Ook het gemiddelde loon van de Lokeraar kan beter, de gemiddelde Lokeraar verdient 95 procent van het gemiddelde loon van de Oost-Vlaming.” Ron Van Kersschaver (sp.a) pleitte voor betaalbaar onderwijs en kinderopvang. “Wie niet kapitaalkrachtig genoeg is, betaalt niet voor kinderopvang en blijft thuis om voor de kinderen te zorgen. Zo komen mensen in een vicieuze cirkel terecht.” Manu Diericx (N-VA) gelooft sterk in een betere cohesie tussen buren. “Sociaal isolement, armoede en eenzaamheid gaan we niet oplossen met extra ambtenaren. Ik droom van een Lokeren waarin buren elkaar weer kennen. Waarbij we zorg dragen voor elkaar. Daarvoor zijn afspraken belangrijk. Ook kennis van het Nederlands is cruciaal om met elkaar te kunnen praten, ongeacht afkomst”, klonk het. Jan Cools (CD&V) tot slot gelooft in een uitbreiding van sociale restaurants én wil kinderarmoede prioritair aanpakken.

Mobiliteit en Omgeving

Het tweede thema dat werd aangesneden: mobiliteit en openbare ruimte. Cools voerde een warm pleidooi voor de inrichting van een stadsbus. “Tenminste als De Lijn geen dienstverlening wil verzorgen tussen het station en de industriezone. Ook ‘Koning Fiets’ moet een prominente plaats krijgen in het mobiliteitsbeleid.” Diericx slaat een andere weg in. “We moeten in de toekomst niet grijpen naar bestaande recepten, maar een kwantumsprong durven maken. Ik geloof in de mogelijkheden van technologie en innovatie. Zo volgt binnen enkele jaren wellicht de doorbraak van zelfrijdende auto’s en waarom geen app in gebruik nemen om carpoolen tussen Eksaarde en Lokeren te stimuleren?” Ron Van Kersschaver wil het autogebruik ontmoedigen. “Als je de infrastructuur voor fietsers verbetert, zullen meer mensen ook van de fiets gebruikmaken om zich te verplaatsen.” Boone sluit zich hierbij aan. “Zorg voor beleving in dorpen en stadskernen: maak die vrachtvrij en zorg voor voetgangerszones. In Moerbeke zijn ze op dat vlak goed bezig, daar maakt de gemeente in samenspraak met de burgers een toekomstplan voor 2050 op.”

Burgemeester Filip Anthuenis pikt in. “Ook hier in Lokeren willen we meer inzetten op participatie. We schieten daar vandaag nog te kort. Al lanceerden we zowel online als offline inspraakmogelijkheden voor de Lokeraar om hun zegje te doen over de invulling van het toekomstige Spoelepark en recenter de herinrichting van de Groentemarkt en Oude Vismijn. Wat mobiliteit betreft moeten we een evenwicht vinden tussen de autogebruiker, fietser en voetganger. Op vlak van open ruimte is er vaak kritiek op de appartementen die in onze stad verrijzen, maar als we de open ruimte willen behouden zal er wel in de hoogte moeten gebouwd worden.”