Percussieband Make Music viert 15-jarig bestaan met optreden op marathon New York Yannick De Spiegeleir

24 september 2019

15u51 0 Lokeren Het Lokerse Make-Music Percussion schuimt al 15 jaar scholen, bedrijfsfeesten en loopevenementen af om met honderden trommels voor een percussiespektakel te zorgen. “Begin november vieren we onze verjaardag met een optreden op de marathon van New York”, zegt Geert Vander Sypt (34), drijvende kracht achter Make-Music.

Als 19-jarige stampte Geert zijn ‘percussiebedrijfje’ in 2004 uit de grond na een jarenlange opleiding bij ‘percussiegoeroe’ Menno de Bruin uit Sint-Niklaas. Intussen kan Make-Music na 15 jaar een mooi palmares voorleggen. “Op scholen trakteren we leerlingen op een interactief percussiespektakel. Op privé- en bedrijfsfeesten zorgen we met een humoristisch spektakel voor een alternatief sfeertje.

Ook internationale loopevenementen staan geregeld in de agenda. Zo stond Make-Music al op de marathon van Amsterdam, Parijs en Brussel. Dichter bij huis werden ook de sportievelingen van de ballonloop in Sint-Niklaas, de City Trail in Lokeren en de Gentse Feesten getrakteerd op motiverende beats.

“New York stond al heel lang op ons verlanglijstje”, vertelt Geert. “Na een mailtje naar de overkant van de oceaan, met een leuk filmpje van één van onze optredens besliste de organisatie van de New York City Marathon, ons ook te vragen voor een animatie langs het parcours.”

Buiten ‘trommelkoning’ is Geert ook al 6 jaar actief als vrijwilliger bij de brandweer van Lokeren. “Dit valt ideaal te combineren met mijn vele vrije tijd in de week overdag. In het weekend ben ik zelden in Lokeren te vinden.” De toekomst van Make-Music Percussion lijkt alvast verzekerd. “Samen met mijn echtgenote Judith heb ik vier zonen (tussen 1 en 7 jaar oud, red.). Als zij net als mij van jongs af aan op alles trommelen dat muziek maakt, staan er ons nog boeiende jaren te wachten”, lacht Geert.

De New York City Marathon vindt plaats op zondag 3 november. “Wij zullen opgesteld staan aan de E 63rd Street & 1st Avenue in Manhattan. Indien er mensen in New York zijn, of meelopen, mogen ze altijd contact opnemen via info@make-music.be aangezien we 3 dagen voor aanvang ter plaatste zijn.”