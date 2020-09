Patrick Daeyaert vervangt Ludo Gerits als VB-fractieleider Yannick De Spiegeleir

14 september 2020

20u19 0 Lokeren In de gemeenteraad heeft Patrick Daeyaert de eed afgelegd als de nieuwe fractieleider van Vlaams Belang. Hij volgt lokaal partijcoryfee Ludo Gerits op.

Daeyaert is geen nieuweling in de partij. Al in 1988 stond hij een eerste keer op de verkiezingslijst voor het toenmalige Vlaamse Blok bij de lokale verkiezingen in Lokeren. Hij nam ook deel aan de verkiezingen van 2006, 2012 en 2018. “Gedurende die jaren van 2006 tot vandaag heb ik aan verschillende commissies deelgenomen zoals de Sportraad, Milieuraad, Raad Lokale Economie (vroeger middenstandsraad), Landbouwraad en Omgevingsraad. Sinds 2019 was ik ook lid van het BCSD (bijzonder comité sociale dienst). In deze laatste zal ik op mijn beurt vervangen worden door Senna Poppe”, aldus Daeyaert. “Ludo Gerits vervangen is geen simpele opdracht, zijn dossierkennis werd gewaardeerd door vriend en vijand.” Gerits blijft actief binnen het bestuur van Vlaams Belang Lokeren.