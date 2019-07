Patissiers Mili Hoevezuivel merken weinig van de hete dagen: “In onze koelcel is het -24 graden” Yannick De Spiegeleir

24 juli 2019

17u13 8 Lokeren Te warm om te werken? Bij Mili Hoevezuivel hebben ze daar geen last van. In het atelier waar het ijs wordt gemaakt, is het slechts 21 graden, in de koelcel – 24 graden. “Mijn vriendin kwam hier al even afkoelen na een warme dag op kantoor”, zegt patissier Nick Meersman.

Het zijn drukke dagen bij Mili Hoevezuivel. De hete dagen zorgen voor een stormloop op het ambachtelijke ijs en de ijstaarten op basis van hoevemelk. Jong en oud schuiven aan om te smullen van een fris ijsje. “We ontvangen op deze hete dagen tot 70 à 80 procent meer klanten dan normaal. Ook vorig jaar draaiden we met de hete zomer een topseizoen”, zegt Meersman.

Maria De Vlieger en Johan Martens uit Moerbeke lepelen met smaak hun ijsje uit onder een parasol. “Wij komen hier wekelijks een ijsje eten. Het is echt heerlijk, maar met deze hitte doet het nu extra deugd. Een mens zou er speciaal voor buitenkomen”, lachen ze. Wim en Jean-Paul van Toyota-garage Willems, even verderop op de Eksaardebaan, komen een lading ijsjes halen voor zichzelf en hun collega’s. “Het is echt warm om te werken. Met deze hitte smaken de ijsjes dubbel zo lekker. Hopelijk kunnen we zo op eten voor ze gesmolten zijn.”

In het atelier van de ijsjeszaak werken de patissiers weinig van de recordtemperaturen buiten. Terwijl de mensen buiten puffen en zweten, kunnen Meersman en zijn collega Guy D’heer letterlijk het hoofd koel houden om het lekkere ijs te maken. “Met 21 graden kunnen we hier werken in een aangename temperatuur. Af en toe moeten we ook even in de koelcel en daar is het zelfs – 24 graden. Als het even te warm wordt, kunnen we daar dus ook nog altijd terecht”, lacht Meersman.

Afkoeling

Uit hun omgeving krijgen ze al eens jaloerse reacties als ze vertellen dat ze bij deze hete dagen in dergelijke temperaturen kunnen werken. “Mijn vriendin werkt op een boekhoudkantoor. Daar beschikken ze niet over airco en was het gisteren 33 graden. Daarom is ze na het werk even naar hier gekomen om af te koelen. Vanaf vandaag kan ze gelukkig wel thuiswerken.”

Het enige nadeel dat de zaak ondervindt van de hitte, zijn de hogere elektriciteitskosten. “De diepvriesinstallatie verbruikt meer energie bij deze temperaturen. Maar dat nemen we er graag bij als we de mensen wat verkoeling kunnen bieden met een ijsje.”