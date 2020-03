Patiënt zorgverblijf Ter Lokeren test positief op coronavirus: “Hanteren strikte maatregelen” Yannick De Spiegeleir

29 maart 2020

16u12 13 Lokeren In het zorgverblijf voor herstel en revalidatie Ter Lokeren aan de Zelebaan is zaterdag een besmetting met het coronavirus vastgesteld. “We hebben een heel sterk vermoeden dat de besmetting opgelopen is buiten het centrum”, zegt Katrien Verlet, directeur van Ter Lokeren.

“De patiënt heeft sinds opname in ons centrum de kamer niet verlaten en gedurende de ganse periode waren reeds de maatregelen van strikte handhygiëne, persoonlijke bescherming en bezoekverbod van toepassing”, verduidelijkt de directeur.

Milde symptomen

De patiënt vertoont milde symptomen en verblijft verder in isolatie. De familie van de patiënt werd op de hoogte gebracht. “Alle nodige maatregelen om de medewerkers en de andere patiënten te beschermen worden toegepast. Het aantal medewerkers dat de kamer betreed is tot het strikte minimum beperkt. Bescherming is met handschoenen, isolatieschorten, specifieke mondmaskers en spatbescherming. Dit bovenop het toepassen van strikte handhygiëne. We zijn voorbereid op dit scenario”, benadrukt Verlet.

Bij Ter Lokeren proberen ze het beste te maken van de situatie. “Vrijdag is er een zanger/gitarist komen optreden zowel aan de voorzijde, als aan de achterzijde van het gebouw. Op die manier konden de mensen van op een afstand en met de nodige afstand tussen elkaar genieten van wat afleiding in deze moeilijke periode van afzondering. Het was de bedoeling van de zanger om de patiënten en medewerkers een hart onder de riem te steken, en daar is hij met glans in geslaagd”, besluit de directeur.

Meer over gezondheid

Katrien Verlet