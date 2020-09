Pastorij Daknam verkocht voor 651.000 euro Kristof Pieters

08 september 2020

16u39 1 Lokeren De voormalige pastorij in Daknam is verkocht. Dat is een opsteker voor de stad, want de hoogste bieding lag een pak hoger dan het bedrag waarop het stadsbestuur gerekend had.

De verkoop werd georganiseerd via de vzw FED-net. werd toegekend aan de hoogste bieder. Die bood 651.000 euro voor het pand. Een pak hoger dan de originele vraagprijs. “We zijn enorm verheugd dat het bedrag van 400.000 euro, dat ingeschreven was in de begroting, met 251.000 euro overtroffen wordt. Dit is een meeropbrengst van meer dan zestig procent”, zegt schepen van Financiën Stefan Walgraeve.

Ondertussen werd de onderhandse akte door de kandidaat-koper ondertekend en wordt deze nu ter ondertekening voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook burgemeester Filip Anthuenis is enthousiast over de verkoop. “Het is fantastisch dat de pastorijsite van Daknam een nieuwe bestemming krijgt dat mee het gezicht van deelgemeente Daknam zal bepalen.”

De kopers willen voorlopig anoniem blijven en hebben ook nog geen concrete plannen met de pastorij overgemaakt aan het stadsbestuur.