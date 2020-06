Pastorie in Daknam te koop voor 411.000 euro Yannick De Spiegeleir

24 juni 2020

18u30 1 Lokeren Altijd al in een pastorie willen wonen? In Daknam kan je je kans wagen. In opdracht van de stad verkoopt een vastgoedmakelaar de voormalige woning van de pastoor voor 411.000 euro.

De verkoop komt er niet zonder slag of stoot. De kerkfabriek van Daknam en de stad waren vorig jaar in een discussie verwikkeld over wie eigenaar is van het gebouw. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een vergelijk dat de stad de eigenaar is. De vraagprijs is niet min, maar is volgens de website van vastgoedmakelaar Landlords wel een buitenkans. De karaktervolle woning werd opgetrokken in 1899. De tuin van de pastorie strekt zich uit tot aan de Durme.