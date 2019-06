Pascal bouwt houten replica van Kruiskapel: “Demonteerbare bar voor concerten” Yannick De Spiegeleir

17 juni 2019

14u37 0 Lokeren De vrienden van de Verre Kapel kunnen sinds dit weekend uitpakken met een extra troef voor de organisatie van hun concerten: een houten replica van de Kruiskapel doet dienst als bar. Met dank aan ‘handige harry’ Pascal Querter, die het huzarenstukje bedacht en in elkaar timmerde met de hulp van vrienden.

Inspiratie voor zijn houten kapel haalde de creatieve houtkunstenaar bij het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh, die in Borgloon een ‘doorkijkkapel’ bouwden in het landschap. “Tot nu toe ontvingen we onze gasten voor de concerten die we organiseren in de Kruiskapel aan een toog met geïmproviseerde paletten. Dat kon beter en zo stootte ik op dit idee, want ik wou niet zomaar een ordinair ‘houten kot’ in elkaar steken. Ik wou fier zijn op het resultaat.”

Van concept tot uitwerking was Pascal een jaar in de weer om de kapel dit weekend klaar te stomen voor een optreden van de ‘Young Masters’. Ondanks zijn noeste arbeid werd het toch nog even spannend. “De dakpannen zijn pas zaterdag geleverd. We zijn nog enkele uren met man en macht in de weer geweest om alles op tijd klaar te krijgen.” Als kers op de taart maakte hij ook een miniatuurversie op schaal van de houten kapel.

Pascal omschrijft zichzelf als een ‘chronische vrijwilliger’. Schrijnwerker van beroep helpt hij ook elk jaar om de toog van de Fonneblomme op de Fonnefeesten vorm te geven. “Twee jaar geleden maakten we nog een toog geïnspireerd op het werk van de bekende kunstenaar Arne Quinze.” De houten latjes voor de kapel kon hij op de kop tikken bij zijn werkgever: een meubelbedrijf. “Het gaat om gerecupereerd materiaal dat anders niet meer zou gebruikt worden.”

De kapelbar zal ook opduiken op andere evenementen van de vrienden van de Verre Kapel, zoals de geplande viering van 700 jaar Kruiskapel in het najaar. “Het geheel is volledig demonteerbaar. De eerste keer hebben we alles opgezet in 2,5 uur, maar de tweede keer zal dat zeker nog vlotter gaan”, weet Pascal.

Intussen is de vereniging ook op zoek naar een geschikte naam voor de houten constructie. “We hebben al enkele ideeën zoals de zeventiende Statie (de Kruiskapel is de zestiende statie in een reeks van kapelletjes, red.) of de Laatste Kapel, maar van dat laatste voorstel is mijn vrouw niet zo’n fan”, lacht Pascal.