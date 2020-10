Participatieplatform Denkmee.lokeren bereikte al 3.450 Lokeraars: “Stemmen op voorstellen voortaan via e-ID” Yannick De Spiegeleir

12 oktober 2020

11u25 0 Lokeren Om de burgers meer bij het beleid te betrekken, lanceerde Lokeren deze legislatuur het participatieplatform ‘Denk Mee’. Meer dan 3.450 Lokeraars vonden al hun weg naar het inspraakplatform. Om dubbele stemmen en valse accounts tegen te gaan, kun je voortaan alleen nog stemmen na registratie met je e-ID.

Informatie over projecten, ingediende ideeën en reacties nalezen, kan natuurlijk altijd. Daarvoor is geen registratie vereist. Wil je zelf meedoen aan het debat binnen projecten vanuit de stad - eigen ideeën geven, reageren op andere ideeën of andere ideeën steunen of delen, enquêtes invullen - dan moet je een account aanmaken. Registreren is simpel: via een e-mailadres of een account dat je koppelt aan je Facebook- of Googleprofiel. Wil je meedoen en stemmen op voorstellen van burgers, dan zal je gevraagd worden om in te loggen met e-ID. Ook wanneer er een effectieve stemming - bijvoorbeeld bij de verkiezing van de Meest Verdienstelijke Lokeraar 2020 - georganiseerd wordt binnen projecten vanuit de stad, wordt deze toepassing gebruikt om één stem of deelname per inwoner te garanderen.

Je registreren en je identiteit verifiëren, hoef je maar één keer te doen en neemt maar enkele minuutjes in beslag. “We zetten extra in om nog meer Lokeraars mee te laten denken in de stad en helpen graag bij het registreren en verifiëren van je identiteit op ons platform. Dit doen we met een uitgebreid stappenplan, terug te vinden op lokeren.be/denkmee-eid, maar ook te verkrijgen via een mailtje”, klinkt het bij de stad.

Heb je problemen, loop je vast, beschik je niet over een e-ID-kaartlezer of wil je graag extra hulp, neem dan contact op met de dienst Communicatie via denkmee@lokeren.be of op 09/340.94.21 en 0478/82.93.51.