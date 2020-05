Parktheaterfestival heeft programma nu al rond voor jubileumeditie in 2021 Yannick De Spiegeleir

16 mei 2020

19u04 0 Lokeren Door de beslissing van het schepencollege dat er tot eind juni geen evenementen mogen plaatsvinden door de coronacrisis, kan ook het 24ste Parktheaterfestival van zondag 31 mei niet doorgaan. De organisatoren bleven echter niet bij de pakken zitten en maakten al werk van het programma voor hun jubileumeditie van 22-23 mei 2021.

Het internationale Parktheaterfestival is dan aan zijn 25ste editie toe. Voor de editie van dit jaar hadden de organisatoren een zeer sterk programma en daarom kregen de meeste groepen een contract aangeboden voor 2021. “Aangevuld met nog 2 internationaal geprezen groepen uit België en Frankrijk krijgen de bezoekers het beste van het beste uit het openluchttheater en de circuswereld”, zegt Werner Hillaert, voorzitter van het Parktheaterfestival. “Lucht- en grondacrobatie van topniveau, komische en verrassende acts, talenten uit Belgium’s Got Talent, grandioze en kleurrijke steltenacts, vreemde wezens, levende beelden, clowneske toestanden, gepassioneerd en beklijvend figurentheater, talent van eigen bodem, ... Alles zal aanwezig zijn om er in 2021 terug een heerlijk festijn voor groot en klein van te maken.”

De 25ste editie zal speciaal worden. Het befaamde ‘Sacred Places’ werd onder de arm genomen. Dit wereldvermaard bedrijf uit eigen land zal er voor zorgen dat het op zaterdagavond volop genieten wordt van licht- en vuurinstallaties langs een sfeerrijk parcours door het park. Beelden van enkele lokale kunstenaars worden opgenomen in het lichtspektakel, romantische boottochtjes kunnen gemaakt worden op de in het sfeerrijke licht badende Durme en de avond wordt afgesloten met een vuurperformance.

De organisatie van het Parktheaterfestival is in handen van toneelvereniging De Sinfra’s vzw, Infopunt Toerisme, Raad voor Toerisme, TG Horzel vzw en de technische dienst van de Stad Lokeren.