Parktheaterfestival grijpt naast subsidie Vlaamse overheid: “Domper voor budget, maar blijven gratis” Yannick De Spiegeleir

25 november 2019

15u09 3 Lokeren In tegenstelling tot de voorbije jaren krijgt het Lokerse Parktheaterfestival dit jaar geen projectsubsidie van 20.000 euro toegekend. Een streep door de rekening van het gratis openluchtevenement dat elk jaar internationale en nationale straattheateracts naar het Josephine Charlottepark haalt. “Toch willen we de komende jaren niet inboeten aan kwaliteit”, zegt voorzitter Werner Hillaert.

Het nieuws dat er in 2020 geen subsidie toegekend wordt, kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de organisatoren. “De voorbije jaren kregen we telkens lof voor onze bovenlokale uitstraling en nu wordt nét het zogezegde gebrek aan een regionale uitstraling aangehaald als één van de redenen voor het schrappen van de subsidie. Blijkbaar wil men enkel nog zeer grootschalige evenementen subsidiëren”, zegt Hillaert.

Toegankelijk voor groot publiek

Door het wegvallen van de toelage verliest het Parktheaterfestival ruim één derde van haar budget. Toch denken de organisatoren er niet aan om het festival betalend te maken. “Dit is een domper voor ons budget, maar we blijven gratis”, benadrukt de voorzitter. “In de eerste plaats willen we toegankelijk blijven voor een groot publiek en daarnaast is het ook onhaalbaar om het Josephine Charlottepark voor één dag af te sluiten”, klinkt het.

Hillaert maakt zich sterk dat de bezoekers weinig of niks zullen merken van de financiële aderlating. “We blijven voor kwaliteit kiezen in de programmering. Misschien dat we het in de toekomst met iets minder groepen zullen moeten doen. We hopen ook dat we onze vaste sponsors kunnen houden en uitbreiden met nieuwe bedrijven of organisaties die hun naam willen verbinden aan ons festival.”

Ondanks het slechte nieuws maakt het Parktheaterfestival intussen werk van een mooi programma voor de editie in 2020. Zo legde het al twee acts van Belgium’s Got Talent vast.

De dans- en acrobatieact van Vilja Duo dat de finale haalt van de talentenjacht (te zien op 20 december) en de Rhönrad-Showgruppe uit Eupen met hun dubbele Cyr Wheels die lovende kritiek kreeg van de jury, komen op zondag 31 mei naar Lokeren afgezakt. Vilja Duo trad o.a. reeds op tijdens Tomorrowland en in Delhi (India).

Met grote namen uit het openluchttheater- en circuswereldje wordt nog volop onderhandeld. “Het programma ziet er terug veelbelovend uit met acts uit o.a. Japan, Argentinië, Zwitserland, Italië, Spanje, Nederland en uiteraard België. Ook het Lokerse theatertalent zal terug van de partij zijn”, besluit Hillaert.