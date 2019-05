Parktheaterfestival brengt kruim van internationaal openluchttheater naar Charlottepark Yannick De Spiegeleir

24 mei 2019

12u06 0 Lokeren Het Parktheaterfestival in Lokeren is zondag aan zijn 23ste editie toe. Vanaf 14 uur brengen zowat 80 artiesten van 26 gezelschappen meer dan vijftig voorstellingen in het Prinses Joséphine-Charlottepark het park aan de Durme in het centrum van Lokeren.

Naast de vaste acts zorgen de organisatoren dat er de ganse namiddag beweging is in het park, dat er altijd iets te zien en te beleven is. Daar zorgen de mobiele acts voor zoals de gracieuze steltendanseressen van Teatro Pavana, de i-Puppets van Close Act, de naranjas van Stiltlife Streettheater. De Pool Lukasz Pucsko zal aandacht trekken met zijn levensechte marionet Burek, the dog…

Op de affiche staan een aantal sterke buitenlandse groepen. Zo zijn Witty Look uit Japan en Mr Dyvinetz uit Chili terug te gast. Door de slechte weersomstandigheden in 2016 moest er noodgedwongen uitgeweken worden naar het cultuurcentrum waardoor maar een publiek van hun topact konden genieten.

Het duo Kaos uit Guatemala en Italië brengt elegantie op en rond een fiets, duo Masawa uit Argentinië en Italië combineert in een intieme vertoning acrobatie met dans op Argentijnse muziek en de Australische Strong Lady toont dat vrouwen zeker niet het zwakke geslacht zijn. Globus Hystericus uit Slovenië maakt een gedurfd en opwindend avontuur door de wildernis, virtuoos en komisch gestoei. Na drie jaar wachten komt het Nederlandse gezelschap Bencha Theater eindelijk naar Lokeren. Het wordt een sensuele en krachtige voorstelling met acrobatische dans en hoog in de lucht.

Uiteraard zijn de Belgische groepen ook goed vertegenwoordigd met een visueel komische voorstelling van Les Frères Taquins en grappige hoeden maken van gerecycleerd papier met Theater Gili Gili. De slotact is weggelegd voor ‘Peek-a-boo, a knock-out comedy’ van Compagnie Charlie, een Belgische groep die slapstick opbouwt rond een boksmatch. Ze kregen lovende kritieken na hun doortocht op ‘Theater Aan Zee’. Daar werden ze beschouwd als de topper van de openluchtoptredens.

Gezelschappen uit Lokeren zullen zich dit jaar in de kijker kunnen spelen: de Sinfra Kidz, Lust naar Kunst, Teater De Schizo’s, marionettentheater nemyx, Reynaertkring Daknam en de afdelingen Woord en Beeldatelier van de Kunstacademie Ter Beuken.

Je kan uiteraard niet alleszins zien op één namiddag. Het gratis programmaboekje met beschrijving van de acts en hun speeluren kan een goede leidraad zijn om vooraf een keuze te maken. Het is te vinden op www.lokeren.be/parktheater. De organisatie is in handen van Toneelvereniging De Sinfra’s, Infopunt Toerisme, TG Horzel en de Raad voor Toerisme.