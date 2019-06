Parcours muzikale fietstocht Festivelo loopt dit jaar langs Lochristi Yannick De Spiegeleir

04 juni 2019

17u11 0 Lokeren In Lokeren en Lochristi kun je op zondag 30 juni deelnemen aan een nieuwe editie van de muzikale fietstocht Festivelo.

Je start aan de kerk van Oudenbos. Na een rit van 25 kilometer door Lochristi, Beervelde en Heiende kom je aan op de Lokerse markt voor het slotconcert. Onderweg rij je langs verrassende concertplekjes: van een geheime pastorietuin tot een oude serre, een sfeervolle kerk, een kasteeldomein, een nieuwe speelsite of een boerderij.

Muzikaal reis je door ruimte en tijd, met oude en nieuwe muziek, klassiek, folk, blues en chanson. Je wordt op weg gezet door de opzwepende tonen van Remork, geprikkeld door vier gitaren en gestreeld door heldere pianoklanken. Je ontmoet onder andere Eva De Roovere, Orchestre du Belgistan en Nell. Je geniet van originele bloemencreaties van lokale floristen. Op het einde wacht Urbanus je op voor een slotconcert.

Deze muzikale tocht is een ideaal uitstapje voor het hele gezin met circus, een plek om je fiets te pimpen en een levensgrote piano. Je kunt je eigen picknick meenemen, maar op de picknickplek in Beervelde zijn ook drankjes en heel wat lekkers te verkrijgen. Ook op andere locaties en bij het slotconcert op de Lokerse Markt is lekkers te verkrijgen.

Liever fietsen met een groep? Schrijf je dan in voor een van de twee fietstochten met gids (beperkte capaciteit / start om 10.30 en 11 uur).

Start: Kerk Oudenbos Lokeren tussen 10 en 11.30 uur.

Einde: Markt Lokeren, optreden Urbanus 17.15 uur. Afstand 25 kilometer.

Tickets: 14 euro – 5 euro (4-12 jaar) – gratis (-4 jaar), inclusief alle optredens, programmakrant, fietsplan & verrassing

Info & ticketing: www.lochristi.be/festivelo - www.lokeren.be/festivelo