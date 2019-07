Padel spelen tussen de maïsvelden van Everslaar: “Toegankelijke sport voor groot publiek” Yannick De Spiegeleir

13 juli 2019

20u47 0

Achter taverne De Pelgrim in Everslaar opende Padel Club Lokeren dit weekend officieel de deuren. Zowel leden als geïnteresseerden kunnen een balletje slaan op één van de drie nagelnieuwe terreinen.

Tot voor enkele jaren had vrijwel niemand ooit gehoord van de padel, maar intussen is de sport die het midden houdt tussen tennis en squash al enige tijd bezig aan een stevige opmars in ons land. Ook de locatie van de nieuwe Padel Club Lokeren (PCL) is symbolisch: een voormalig voetbalveld voor ploegen uit het liefhebbersverbond Walivo werd omgevormd tot drie padelterreinen. Voortaan kan je er dus een balletje slaan in één van de drie ‘speelkooien’ tussen de maïsvelden.

Initiatiefnemer Frank Caethoven legt de lat meteen hoog. Hij wil met PCL zowel een aanbod bieden voor beginnende spelers als mensen die zich wil meten in een competitie. Momenteel is er reeds een aanbod van ‘Start to padel’-lessen. “We beschikken over een team van gemotiveerde en gediplomeerde trainers onder leiding van Jan Stilten. Drie maal in één week krijgen de deelnemers anderhalf uur les door professionele trainers. Padel is niet voor de niks de snelst groeiende sport ter wereld. In tegenstelling tot andere sporten ben je er sneller mee weg en dat maakt de sport toegankelijk voor een groot publiek”, aldus Caethoven.

Ook de jeugd kan haar gading vinden bij PCL. “Voor kinderen jongeren dan 13 jaar bieden we lessen op maat aan en we lassen enkele kennismakingsdagen in op zaterdag 27 en zondag 28 juli en zaterdag 3 en 17 augustus en er is ook een aanbod van sportkampen via de Lokerse sportdienst.”

Leden kunnen via een app een afspraak vastleggen of op zoek gaan naar een sparringpartner op één van de terreinen, maar ook ‘losse verhuur' van de accommodatie is mogelijk. “Momenteel vragen we 5 euro per uur per persoon. Vanaf 7 augustus wordt dat 7 euro per uur op de drukste momenten: van 18 tot 22 uur", verduidelijkt Caethoven.

Voor meer informatie over de club kan je contact opnemen via padel.lokeren@telenet.be.