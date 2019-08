Ouders in debat over opgroeiende pubers op Lokerse Queesten Yannick De Spiegeleir

09 augustus 2019

19u30 0 Lokeren De Lokerse Queesten, het nieuwe debatprogramma tijdens de Lokerse Feestweek, beleeft dit jaar haar vuurdoop in het Vagevuur. Tijdens het tweede debat gingen de deelnemers in gesprek over het thema ‘Pubers helpen opgroeien in een diverse samenleving’.

Twintig mensen namen deel aan het gesprek en luisterden naar expert ter zake Jürgen Peeters, hij is psycholoog en auteur van het boek ‘Kinderen zijn geen puppy’s’. Donderdag was er een eerste debat over de toekomstdromen die de Lokeraars hebben voor hun stad. Het resultaat is te bewonderen in de pandgang van het Vagevuur.

Zaterdag wijken de Lokerse Queesten uit naar de Torenstraat (of het CCL bij regenweer, red.) om zich te buigen over het gesprek ‘Waarom ken ik mijn buur (niet)’. De Lokerse stadsbelleman zal het gesprek openen en enkel buurtinitiatieven krijgen het woord zoals ontmoetingshuis De Moazoart en de mensen van de speelstraat in de Hoveniersstraat. “We voorzien ook een wafelenbak in de stijl van de Nero-strips”, verklapt Stefaan Segaert van Vormingplus, die mee zijn schouders zet onder de Lokerse Queesten.

Zondag tot slot staat het klimaat centraal tijdens het debat ‘Wordt de haas een ‘Waterkonijn’?’ in Vagevuur. Moderator Bart Van Avermaet confronteert de kennis van klimaatexpert Johan Albrecht (UGent) met de uiteenlopende inzichten van een Lokers klimaatpanel.

Alle Lokerse Queesten vinden plaats van 16 tot 18 uur.