Ouders drukken bezorgdheid uit over onveilige schoolomgevingen: “Zone 30 aan de schoolpoort alleen, volstaat niet” Yannick De Spiegeleir

19 februari 2020

15u10 0 Lokeren Aan de schoolpoort in de Heilig Hartlaan verzamelden verschillende ouders deze week om hun bezorgdheid uit te drukken over de onveilige verkeerssituaties aan de schoolpoorten. Sp.a-raadslid Ron Van Kersschaver, zelf vader van een 2-jarig dochtertje, stelde op de gemeenteraad voor om alle schoolomgevingen fiets- en wandelvriendelijker te maken. “We bekijken de situatie best per school”, reageert schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Van Kersschaver wilde met zijn tussenkomst op de gemeenteraad de willekeur aankaarten op vlak van mobiliteit in de schoolomgevingen. “Sommige schoolomgevingen beschikken over fietssuggestiestroken, andere weer niet. Bij bepaalde scholen kunnen auto’s quasi enkel en alleen parkeren voor de schoolpoort, andere scholen beschikken over de luxe om in de buurt over enkele parkeerplaatsen te beschikken. En uiteraard is de ene school al veiliger te bereiken als fietser of voetganger dan de andere. Daarom stellen wij voor om aan elke school fietssuggestiestroken te voorzien en nog meer schoolomgevingen autovrij te maken.” Hij krijgt bijval van andere ouders. “Door bezoeken te brengen aan verschillende scholen merkten we op dat de situatie in de buitenwijken vaak beter is dan voor de scholen in het centrum van Lokeren”, zegt Simon Laureys, vader van Lucette (2). “Neem nu de Heilig Hartlaan. Er is wel een schoolstraat ingevoerd in de Dwarsstraat en er is een zone 30 vlakbij de schoolpoort, maar de route van en naar school is voor heel wat kinderen langer dan dit traject.”

Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) benadrukt dat veiligheid aan de schoolpoorten een belangrijke prioriteit is. “Maar wij geloven niet in het doorvoeren van dezelfde maatregelen, zoals fietssuggestiestroken, aan élke schoolpoort. Ik ben er van overtuigd dat we de situatie beter van school tot school bekijken. Zo zijn er in het verleden al verschillende omgevingen aangepakt en hebben we bijvoorbeeld nog maar net een overleg achter de rug met De Vinderij. De Heilig Hartlaan volledig zone 30 maken is geen optie. Het blijft nu eenmaal een invalsweg. Wel zijn we al jaren vragende partij bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om op de gewestweg N47 veiligere fietsoversteken te voorzien, ook voor de schoolgaande jeugd. AWV zal hierover binnenkort een studie opstarten voor het deel van de N47 van de Dijkstraat tot en met de Heilig Hartlaan.”