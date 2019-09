Oud-strijder Willy Bontinck (91) was er 75 jaar geleden bij tijdens de bevrijding van Lokeren: “Oorlog heeft mij getekend” Yannick De Spiegeleir

09 september 2019

Deze maand is het 75 jaar geleden dat Lokeren door de geallieerden bevrijd werd onder het juk van de Duitsers. Willy Bontinck beleefde alles vanop de eerste rij. "De bevrijding verliep niet zonder slag of stoot en kostte nog een aantal mensenlevens. Omdat de oorlog een groot deel van mijn jeugd had verprutst, heb ik me nadien vrijwillig aangemeld bij het Belgisch leger."

Hoewel hij intussen in de Kempen woont, is Willy een geboren en getogen Lokeraar. “Ik ben geboren in de Kouter boven een schoenfabriek (de huidige Evangelische Kerk, red.)”, vertelt de oud-strijder die uren kan vertellen over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Ik heb geen ontberingen gekend tijdens de oorlog, zoals andere Lokeraars er wel onder geleden hebben, maar ik herinner me wel de massa beperkingen die de Duitse bezetter oplegde. Ze voerden een schrikbewind. Zo mocht je niet kamperen en was er een avondklok: voor 22 uur moest je binnen zijn. Ik herinner mij ook de verhalen die de ronde deden over de Duitse veldgendarmerie in de Durmelaan. Smokkelaars die daar belandden, kwamen er niet goed vanaf.”

Gruwelijk bombardement

Deze zomer was Willy ook een aandachtige deelnemer van een herdenkingswandeling van het bombardement op Lokeren: op 11 mei, enkele maanden voor de bevrijding van de stad, dropten Amerikaanse vliegtuigen per vergissing bommen op de Durmestad met heel wat doden en gewonden tot gevolg. “Op aangeven van mijn leerkracht op de Rijksschool in de Groendreef was ik als 16-jarige vrijwilliger bij het Rode Kruis en kreeg ik na het bombardement mee de taak toegewezen om de stoffelijke overschotten te bergen van de slachtoffers, waaronder ook mensen die ik goed heb gekend. Dat heeft mij getekend. Het was een gruwelijke ervaring. Het beeld van een onderbeen dat ik moest ruimen in de Veldstraat staat nog steeds op mijn netvlies gebrand: er hing enkel nog een kous aan.”

Begin september was het lot van de Duitse bezetter bezegeld toen onder meer Engelse en Poolse soldaten hun intrede deden in de Durmestad. Toch gaven de Duitsers zich niet meteen gewonnen. “De bevrijding verliep in horten en stoten. Onder meer aan de Bergendries, ter hoogte van het huidige café Francorchamps en in de Oude Bruglaan werd nog heen en weer geschoten en vielen er nog dodelijke slachtoffers, waaronder ook enkele burgers.”

Eerste kus

Willy herinnert zich ook nog de vreugdetaferelen toen de Duitsers definitief het onderspit delfden. “Ik herinner me nog hoe iemand me vastpakte en kuste. Ik had zelfs nog nooit gekust (lacht). En de geallieerden deelden pakjes sigaretten uit. De zwarten (collaborateurs, red.) kwamen er minder goed vanaf. Hun inboedel werd door het raam gegooid en winkels werden kort en klein geslagen.”

Na de bevrijding besloot de jonge Willy zich vrijwillig aan te melden voor het leger. “We hadden zoveel meegemaakt. Mijn jeugd was verprutst door de Duitsers en ik wilde iets terugdoen.” In totaal zou hij in het Duitse Frankfurt 8 maanden een vliegterrein bewaken dat door de Amerikanen veroverd was. “Ik was door ook getuige hoe de Duitse bevolking het moest ontgelden. Die mensen hadden niks. Ik had met hen te doen.”

75 jaar na de bevrijding hoopt Willy dat de gruwelijke ervaringen van de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten worden. “We moeten de jeugd blijven herinneren aan wat er kan gebeuren als we het opnieuw zo ver laten komen.” Als oud-strijder brengt hij zijn wens nog steeds in de praktijk. “Tijdens de jaarlijkse herdenking van Wapenstilstand leg ik met de kinderen uit Zandhoven kruisjes aan de graven van gesneuvelde soldaten.”