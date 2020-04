Oud-schepen Jerome Van Doorslaer (74) overleden: “Een échte selfmade man” Yannick De Spiegeleir

04 april 2020

12u46 0 Lokeren Voormalig liberaal schepen Jerome Van Doorslaer is niet meer. Het gemeenteraadslid overleed vrijdag op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Van Doorslaer legde een indrukwekkend parcours af in de Lokerse politiek én het verenigingsleven. “Hij heeft de Lokerse Feesten en het carnaval mee naar een hoger niveau getild.”

Meer dan twintig jaar schepen en meer dan dertig jaar gemeenteraadslid. Geen enkele Lokerse politicus deed het Jerome Van Doorslaer de afgelopen decennia na. “Hij was een uitstekende schepen met visie en bovenal een man van zijn woord”, zegt Hector Van Hoye, fractieleider van Open Vld in de gemeenteraad. “Samen met Georges Anthuenis (oud-burgemeester en vader van huidig burgervader Filip Anthuenis, red.) en enkele andere Lokerse liberalen heeft hij onze partij op de kaart gezet in de stad. Daarna

Van Doorslaer begon zijn loopbaan als 14-jarige in een haarsnijderij en schopte het later tot afgevaardigde bij de liberale vakbond ACLVB. “Hij was een échte selfmade man”, weet van Hoye, die zijn partijgenoot en goede vriend de laatste keer zag in de gemeenteraad van februari. “Jammer genoeg was zijn gezondheid toen al fel achteruit gegaan.”

Voor hij startte aan zijn carrière als schepen