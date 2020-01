Oud postgebouw in de steigers: renovatie van start Yannick De Spiegeleir

20 januari 2020

19u58 0 Lokeren Op de Markt in Lokeren is een aannemer maandag gestart met de renovatie van het gebouw dat sinds vorig jaar in handen is van de stad.

De komende maanden vinden de eerste - hoogdringende - werken plaats aan het beschermde monument. De werken om de binnenkant klaar te stomen om er later onder meer de dienst toerisme en het stadsarchief in onder te brengen, zullen pas in een latere fase plaatsvinden.