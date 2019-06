Oud-leerlingen basisschool Dol-Fijn houden na 20 jaar klasreünie Yannick De Spiegeleir

20 juni 2019

15u21 0 Lokeren De klas die in 1999 afstudeerde aan basisschool Dol-Fijn in Eksaarde verzamelde onlangs voor een klasreünie op de school.

Ook enkele oud-leerkrachten waren van de partij. “Het was fantastisch om elkaar terug te ontmoeten”, zegt oud-leerling Laurens De Blieck. “Bij sommigen was het meer dan 20 jaar geleden, en dus was het een namiddag nostalgisch terugblikken en bijpraten. Ook onze voormalige leerkrachten waren bijzonder tevreden, want ook voor hen was dit een unieke ervaring. We kijken er al naar uit om ons 25-jarig jubileum te vieren.”