Otter duikt op in Durme- en Moervaartvallei: “Terugkomst van een wonderbaarlijke soort” Yannick De Spiegeleir

07 januari 2020

13u28 0 Lokeren In december kon een cameraval, tot drie keer toe, beelden maken van een otter aan de reservaten van natuurvereniging vzw Durme in de Moervaartvallei in Oost-Vlaanderen. “Dat is toch wel bijzonder aangezien de otter nog maar op heel weinig plaatsen in Vlaanderen voorkomt”, zegt Joris Everaert van vzw Durme.

Op 6, 7 en 30 december 2019 is ‘s nachts een otter gefilmd op privéterrein in de Moervaartvallei. De beelden werden gemaakt met zogenaamde ‘cameravallen’ die autonoom opnames maken bij beweging. “Op de filmlocaties en in de ruime omgeving daarvan zijn ook ‘spraints’ gevonden, de uitwerpselen van een otter met restanten van doorgaans verorberde vis. Waarschijnlijk werd op één van de locaties ook ottergeil gevonden, een soort geleiachtig anale afscheiding. De otter markeert belangrijke plekken in het territorium met zijn spraints en ottergeil”, verduidelijkt Everaert.

Mogelijk uitgestorven

Sinds eind jaren 1980 werd het dier wegens een gebrek aan waarnemingen beschouwd als mogelijk uitgestorven in Vlaanderen. Tot het in 2012 voor het eerst opnieuw waargenomen werd. Sindsdien plant de soort zich wellicht voort in de oostelijke vallei van de Schelde. “Hopelijk komt daar binnenkort ook een vervolg aan in de Durme- en Moervaartvallei. Dit is de terugkomst van een wonderbaarlijke soort”, klinkt het bij de natuurvereniging.

Vrijwilligers van vzw Durme en Natuurpunt gaan in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de komende weken in de Durme- en Moervaartvallei nog vaker gericht zoeken naar nieuwe sporen. De hoop leeft dat deze soort zich effectief zal voortplanten in de streek. Het feit dat er ook eind december nog waarnemingen zijn verricht, is alleszins een indicatie voor (tijdelijke) vestiging. Het INBO zal de verzamelde spraints en vermoedelijk ottergeil genetisch analyseren om de herkomst te proberen bepalen.

Nieuwe hoop na het dieptepunt in de jaren 1980

Eind jaren 1980 was nergens in Vlaanderen en Nederland nog een plaats bekend waar otters gevestigd waren met voortplanting. Vóór de Tweede Wereldoorlog was actieve vervolging door de mens de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Daarna zijn habitatvernietiging en watervervuiling waarschijnlijk de beslissende factoren geweest die geleid hebben tot het verdwijnen van de populatie. Vervuilende stoffen zoals PCB’s hopen zich via de opgegeten vissen op in het lichaam van de otter, met een afname van vitaliteit en vruchtbaarheid tot gevolg. Omdat er weinig zicht was op een mogelijke terugkeer, werd in Nederland in 2002 gestart met een herintroductieprogramma van otters uit Oost-Europa, en mét succes. Vooral in de laatste 10 jaar ziet men in de Nederlandse populatie een sterke toename.

Met uitzondering van sporadische waarnemingen of enkele tijdelijke vestigingen van één dier sinds 2012 (bv. Willebroek in Antwerpen, Bocholt in Limburg) bleef het in Vlaanderen erg stil tot in december 2014. Toen werden meerdere otters met cameravallen gefilmd in het oostelijke gedeelte van de Scheldevallei (Oost-Vlaanderen). Er waren hierbij duidelijke indicaties van voortplanting. De soort is daar ook nu nog aanwezig, maar het is onwaarschijnlijk dat enkel deze dieren een leefbare populatie kunnen vormen. In de rest van Vlaanderen gaat het ook in de laatste jaren grotendeels om eenmalige of tijdelijke waarnemingen van één dier.

In opdracht van het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) zal het INBO in 2020 een soortenbeschermingsprogramma voor de otter opmaken op Vlaams niveau. Maatregelen rond de problematiek van bijvoorbeeld waterkwaliteit, versnippering en verstoring, zullen daarin zeker een belangrijk onderdeel zijn.