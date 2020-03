Organisator stelt evenement ‘HungaroMania’ noodgedwongen uit door coronavirus: “Gasten uit Hongarije haken af door quarantainemaatregel” Yannick De Spiegeleir

10 maart 2020

11u55 0 Lokeren De derde editie van de Hongaarse dag HungaroMania in Leuven wordt met een jaar uitgesteld naar zondag 28 februari 2021. Organisator Hedwig Gerits (41) uit Lokeren zag zich genoodzaakt tot die beslissing door de vele afzeggingen uit het Centraal-Europees land. “Wie naar het buitenland vertrekt, moet bij terugkomst in Hongarije drie weken verplicht in quarantaine.”

Premier Viktor Orbán, hoofdstad Boedapest en de culinaire specialiteit goulash. Verder reikt de kennis van Hongarije vaak niet bij de gemiddelde Belg. Met de derde editie van het evenement HungaroMania dat origineel gepland stond voor zondag 22 maart wil de Lokerse Hedwig Gerits deelnemers nieuwe inzichten bieden in het Centraal-Europese land.

Geïnteresseerden zullen echter nog een jaartje langer geduld moeten oefenen. “Door de vele afzeggingen van onze Hongaarse gasten was het programma te beperkt daarom hebben we met het kerncomité met spijt in het hart beslist om ons evenement een jaar uit te stellen.”

De Lokerse Hedwig verdiept zich al jaren in de Hongaarse taal en cultuur. In het verleden bestonden er in ons land geen initiatieven in het gesubsidieerd onderwijs om het Hongaars onder de knie te krijgen, maar sinds 2011 geeft Hedwig Gerits met veel enthousiasme les aan Belgen die de taal willen leren spreken. Tot op vandaag vervult de Lokerse daarmee een unieke rol in ons land.

Mijn cursisten komen voor uiteenlopende redenen les volgen: uit interesse voor het land, omdat ze er een buitenverblijf hebben of omdat ze een Hongaars lief hebben. Hedwig Gerits

Buitenverblijf

Als zesdejaars in het middelbaar belandde Hedwig in 1996 in het Hongaarse Kaposvár in het kader van het onderwijsuitwisselingsproject AFS. In 2001 studeerde ze af als licentiate Oost-Europese talen en culturen en tot op vandaag schaaft ze haar kennis bij van de merkwaardige taal, die net als het Fins geen verwantschap toont met andere talen. Sinds september 2011 is ze als lesgever verbonden aan het Centrum voor Levende Talen in Leuven en sinds september 2014 eveneens aan de cvo Pro in Aalst. “Mijn cursisten komen voor uiteenlopende redenen les volgen: uit interesse voor het land, omdat ze er een buitenverblijf hebben of omdat ze een Hongaars lief hebben”, vertelt Hedwig.

Ongerepte natuur

Haar liefde voor Hongarije gaat echter verder dan de taal alleen. “Hongarije heeft een ongerepte natuur, een aangenaam mediterraans klimaat en het leven is er – zeker buiten Boedapest - goedkoper dan hier, maar als het land dezer dagen in de media komt, gaat het jammer genoeg bijna uitsluitend over de politieke situatie en in het bijzonder over de spanningen tussen de regering van premier Viktor Orbán en de Europese Unie, maar Hongarije is veel meer dan dat”, zegt de docente. Sinds 2016 organiseert Hedwig daarom een tweejaarlijkse Hongaarse dag of kortweg Hungaromania in samenwerking met Esperanto 3000 vzw.

De volgende editie zal plaatsvinden op zondag 28 februari 2021. Meer info via www.hungaromania.eu.