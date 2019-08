Opvallend minder plastic bekers na Lokerse feesten Yannick De Spiegeleir

12 augustus 2019

12u44 10 Lokeren De 45ste Lokerse Feesten zijn achter de rug. Bij het krieken van de dag trokken de stadsdiensten en IDM maandagochtend door de feestzone om alle sporen van het feestgedruis op te ruimen. De opkuis viel dit jaar goed mee, want er werden tijdens de feesten al heel wat bekers ingezameld.

De medewerkers van de stad merken dat er dit jaar inspanningen werden geleverd om zoveel mogelijk wegwerpmateriaal in te zamelen en te recycleren. “Op het festivalterrein hadden we beduidend minder werk om op te kuisen”, beaamt Filip Cardon van de stedelijke technische dienst. “Op de Grote Kaai langs de eetkramen ligt er evenveel afval als andere jaren.”

Als IDM straks de afvalbalans van de Lokerse Feestweek opmaakt, zullen de resultaten in elk geval met argusogen bekeken worden. De afvalintercommunale liet tijdens de Lokerse Feestweek verstaan dat ze fel voorstander is van de invoering van herbruikbare bekers. De organisatie van de Lokerse Feesten ziet daar praktische en financiële bezwaren in en maakt zich sterk dat het 90 procent van de wegwerpbekers en –flesjes kan inzamelen, wat ook een verschil maakt. Wordt vervolgd dus.

Ook de afbraakwerken van de Lokerse Feesten en Fonnefeesten zijn al volop aan de gang. Het parkeerverbod op de Grote Kaai wordt vrijdag na middernacht opgeheven. Ook het Fonnepark wordt deze week weer gewoon het Josephine Charlottepark. De geldende parkeerverboden in die zone lopen nog tot en met woensdag.