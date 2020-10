Optiek Sonck Streetrace ontvangt recordaantal deelnemers op corona-editie Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2020

15u54 1 Lokeren In het centrum van Lokeren vond zondagnamiddag de uitgestelde editie plaats van de Optiek Sonck Streetrace. Met 1.200 deelnemers, die gespreid over de dag hun wedstrijd afhaspelden, zet de stratenloop een nieuw record neer.

Door een tijdelijk verbod op evenementen deze zomer kon de loopwedstrijd toen niet plaatsvinden. Hoewel de besmettingscijfers ook nu exponentieel stijgen, kon atletiekvereniging AVLO opgelucht ademhalen. De organisatie had dan ook alles in het werk gesteld om de wedstrijd coronaveilig te laten verlopen met verspreid vertrek, een mondmaskerverplichting langs het parcours en het toesturen van de nummers zodat de lopers zich ter plaatse niet meer hoefden aan te melden. Voor de start van de 10 kilometer-stratenloop ging de startboog even tegen de vlakte omdat de generator het liet afweten, maar het euvel was vrij snel verholpen door enkele handige vrijwilligers.

Na de recreatieve lopers was het de beurt aan de professionals op het BK 10 kilometer. Het werd een wedstrijd van hoog niveau met Belgisch topper Soufiane Bouchiki. Ook bij de dames tekenden toppers present: Hanne Verbruggen, Hanna Vandenbussche en Nina Lauwaert die allen ambities hebben voor de Olympische marathon.