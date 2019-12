Optiek Sonck lanceert ‘wanneer-precies-smelt-het-ijs’-wedstrijd: “Orgelpunt op 50-jarig bestaan” Yannick De Spiegeleir

19 december 2019

05u52 4 Lokeren In het voormalige café De Teste op de Markt staat sinds dinsdag een vuistdikke ijsblok met daarin een levensgrote bril. Het gaat om een stunt van de ‘buren’ van Optiek Sonck. De onafhankelijke optiekzaak bestaat dit jaar exact een halve eeuw. “Klanten die kunnen raden wanneer de bril uit het ijs valt, maken kans op een mooie prijs”, zegt zaakvoerder Christian Sonck.

In 1969 opende Guido Sonck de deuren van Optiek Sonck op de Groentemarkt. Amper twee jaar later verhuisde de familiezaak naar de Markt waar de zaak zich nog steeds bevindt. In 1991 stapte zijn zoon Christian de zaak binnen, iets later gevolgd door zijn echtgenote Els. 15 jaar geleden namen zij samen de zaak over.

Ondanks de concurrentie van ketens als Hans Anders of Pearl groeide de onafhankelijke optiekzaak uit tot een huis van vertrouwen. “Permanente bijscholing en het veelvuldig bezoeken van Europese beurzen stelt ons in staat te voldoen aan de wensen van de modebewuste brildrager”, stellen Christian en Els. In totaal werken er 5 mensen voor de familiezaak die ook al jaren hoofdsponsor is van de stratenloop die elk jaar plaatsvindt tijdens de Lokerse Feestweek.

‘Cool’ slotweekend

Het 50-jarig bestaan van Optiek Sonck wilden Christian en Els niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Ons ‘cool’ slotweekend moet het orgelpunt vormen op ons jubileumjaar”, klinkt het. Christian en Els openden een tijdelijke vitrine in het voormalige café De Teste dat aan hun winkelpand grenst. Een dikke ijsblok trekt de aandacht van voorbijgangers met daarin een grote bril in verwerkt. Daaraan koppelen ze een “ijskoude ‘wanneer-precies-smelt-het-ijs’-wedstrijd”.

“We hebben een klok opgesteld naast de ijsblok. Elke minuut wordt er bovendien automatisch een foto gemaakt van de opstelling. Elke klant die een aankoop doet van vrijdag tot zondag kan een gokje wagen hoe lang het duurt voor de bril uit de gesmolten ijsblok valt. Wie wint, krijgt de keuze uit een mooie prijs waaronder een etentje bij een toprestaurant of een koptelefoon van Bose met ‘noise canceling’”, verduidelijkt Christian.

Om hun klanten te verwennen, pakt het ondernemerskoppel nog uit met enkele bijkomende acties tijdens hun opendeurweekend. “Van vrijdag tot zondag geven we ook 20 procent op alle monturen en een merk komt extra uitleg geven bij haar aanbod van sportbrillen op sterkte en we voorzien in drank en hapjes.”

