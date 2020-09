Oproep om materniteit in Lokeren te houden, gaat viraal op sociale media Yannick De Spiegeleir

30 september 2020

10u19 0 Lokeren Op Facebook circuleren sinds woensdag heel wat foto’s en boodschappen om de materniteit van het AZ Lokeren in de Durmestad te houden.

Knuffelberen met een slabbetje met daarop de boodschap ‘Ik ben geboren in Lokeren’ en hartjes op profielfoto’s met het opschrift ‘Hou de Lokerse materniteit in Lokeren!’ verspreiden zich op de Facebookprofielen van Lokeraars en sympathisanten. De actie oogst veel bijval, want de materniteit geniet bij heel wat ouders een sterke reputatie.

De geruchten over de verhuis van de materniteit, jaarlijks goed voor 600 a 700 bevallingen, en de spoeddienst van het AZ Lokeren naar het AZ Nikolaas doen al langer de ronde. Op de gemeenteraad van september bevestigde burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) na een interventie van Ron Van Kersschaver dat er een denkoefening gaande is over de toekomst van het Lokerse ziekenhuis dat op termijn zal evolueren naar een dagkliniek.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.