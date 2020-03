Oprichter Optiek Sonck overleden: “Vader was dienstbaar en bescheiden man” Yannick De Spiegeleir

25 maart 2020

15u59 8 Lokeren Guido Sonck (83) is niet meer. De oprichter van de bekende optiekzaak op de Lokerse Markt kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen. “Ondanks de moeilijke tijden hebben we op een mooie manier afscheid van hem kunnen nemen”, zegt zijn zoon en opvolger Christian Sonck.

Uitgerekend vorig jaar vierde Optiek Sonck nog haar 50-jarig bestaan. Het was Guido Sonck die in 1969 de zaak oprichtte op de Groentemarkt. Amper twee jaar later verhuisde de familiezaak naar de Markt waar de zaak zich nog steeds bevindt.

In 1991 stapte zijn zoon Christian de zaak binnen, iets later gevolgd door zijn echtgenote Els. 15 jaar geleden namen zij samen de zaak over. Ook Christians zus Benedicte werkt één dag per week aan de boekhouding van de familiezaak.

Tot op vandaag staat de optiekzaak bekend om haar klantgerichtheid en –vriendelijkheid. “Uit de reacties die ik van verschillende mensen mocht ontvangen, werd mijn vader ook enorm geapprecieerd voor zijn dienstbaarheid met wijlen mijn moeder als sterkhouder achter de schermen.”

Strenge leermeester

Tijdens de overdracht van de zaak botste het wel al eens tussen de eerste en tweede generatie. “Vader was een strenge leermeester en dat was niet altijd gemakkelijk, maar achteraf bekeken hebben we daar de vruchten van geplukt.” Dat hij trots was op de familiezaak die nog steeds floreert, toonde de oprichter niet vaak. “Vader was een bescheiden man en zijn generatie toonde misschien minder die gevoelens, maar op een onbewaakt moment liet hij zijn fierheid toch blijken.”

De dood van Guido Sonck houdt geen verband met de coronacrisis, maar het zijn geen evidente tijden om afscheid te nemen van een familielid. “We zijn dankbaar dat we toch op een mooie manier afscheid konden nemen”, zegt Christian.

De plechtige uitvaart van Guido Sonck heeft plaats in beperkte familiekring.