Oppositie uit kritiek op goedkeuring verkaveling in Naastveldstraat Yannick De Spiegeleir

16 september 2020

17u39 0 Lokeren Op de gemeenteraad uitten oppositiepartijen Groen en N-VA hun ontgoocheling over de goedkeuring van de verkavelingsplannen in de Naastveldstraat.

De omwonenden van het binnengebied tussen de Naastveldstraat en de Maanstraat protesteren al enige tijd tegen de komst van een nieuwe wijk in hun achtertuin. Drie eerdere aanvragen werden door de stad afgewezen, maar nu werd het licht wel op groen gezet. Ook de oppositie uitte op de gemeenteraad haar bedenkingen. “In deze tijden zou een bestuur geen goedkeuring meer mogen geven voor open bebouwing en al zeker niet in een binnengebied op één kilometer van de Markt. Een goed stedenbouwkundig ontwerp had er voor kunnen zorgen dat een groot deel van de boskern kan behouden blijven”, zegt Bruno Reniers (Groen). Ook Eddy Van Bockstal (N-VA) betreurt dat de stad geen dialoog aanknoopte met de buurt. “De opmerkingen van de mensen snijden echt wel hout. Ga op zijn minst met hen rond de tafel zitten”, aldus het raadslid.

“De stad kan in een bouwzone geen verkaveling tegenhouden, maar door voorwaarden op te leggen aan de ontwikkelaar, komen we tegemoet aan de bezwaren uit de buurt,” zegt schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V). “Zo hebben we in de voorwaarden onder meer opgenomen dat er een groenbuffer moet komen, zullen er minder woningen worden gebouwd dan eerst voorzien, is er voor een goede ontsluiting een heraanleg van de Naastveldstraat voorzien en worden de waardevolle bomen in het geplande project ontzien.”

Lokale boscompensatie

Reniers kwam ook nog met een voorstel op de proppen. “Er wordt er vervolgens al te vaak verwezen naar het groene karakter en de vele bossen in Lokeren als onterechte en foute argumentatie. Niets is minder waar. Met ongeveer 300 ha bos, een beboste oppervlakte van ongeveer 5%, bengelt Lokeren helemaal onderaan in het bosarme Oost-Vlaanderen. De ontbossing in het dossier wordt geregeld middels een financiële bijdrage aan het boscompensatiefonds van de Vlaamse Overheid. Dit mechanisme biedt geen enkele garantie dat de bosindex in Lokeren kan groeien. Het is aangewezen om in toekomstige dossiers bestuurlijk werk te maken van een compensatie in natura binnen het grondgebied van de Stad Lokeren. Dit kan door actief in te zetten op het verwerven van percelen waar deze boscompensatie kan geregeld worden.” Schepen Liebaut antwoordde dat de piste zal onderzocht worden.