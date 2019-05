Opnieuw inbraak in bestelwagen, dit keer in Bakkerstraat Kristof Pieters

23 mei 2019

18u31 3

De reeks inbraken in bestelwagens en lichte vrachtauto’s blijft in Lokeren voorlopig aanhouden. Woensdag werd opnieuw aangifte gedaan van een inbraak in een lichte vrachtauto. Het voertuig stond geparkeerd in de Bakkerstraat. Er werden machines gestolen. Mogelijk gebeurde de inbraak reeds in de nacht van 20 op 21 mei.