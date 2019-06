Opnieuw grote drugsbende opgerold: 12 verdachten opgepakt en 33 wagens in beslag genomen Kristof Pieters

21 juni 2019

16u57 16 Lokeren Voor de tweede maal op amper een week tijd is er een grote drugsbende opgerold in het Waasland. Dit keer viel de politie binnen op 23 adressen. Er werden 12 verdachten opgepakt en 33 wagens in beslag genomen. De bende opereerde vanuit een garage in de Hillarestraat in Lokeren. De autohandel was een dekmantel om het drugsgeld wit te wassen.

Het is al lang geen geheim meer dat de Waaslandhaven en meer bepaald de omgeving van het Deurganckdok, een draaischijf is voor de internationale drugshandel. De bendes hierachter opereren blijkbaar ook vanuit het Waasland. Op een week tijd heeft de federale politie twee belangrijke veldslagen gewonnen bij deze ‘war on drugs’.

Dinsdag voerde de federale gerechtelijke politie Antwerpen een aantal huiszoekingen uitgevoerd in Beveren, Lokeren en Sint-Gillis-Waas. Er werd daarbij in totaal 1.228.000 euro aan cash geld in beslag genomen. In totaal werden er vier personen gearresteerd.

Dezelfde dag rolde ook de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen een grote drugsbende op. Er werden 23 huiszoekingen uitgevoerd. Zeven daarvan vonden plaats in Lokeren. De andere adressen waren in Gent, Waasmunster, Sint-Niklaas, Berlare, Hamme, Temse, Beveren en Lochristi. In de provincie Antwerpen werden huiszoekingen uitgevoerd in Turnhout, Lier en Mortsel. In totaal werden 12 verdachten opgepakt. 7 van hen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. 3 kregen strengen voorwaarden opgelegd en 1 persoon werd in vrijheid gesteld. Bij de huiszoekingen werd 80.000 euro aan cash geld aangetroffen en talrijke luxeproducten zoals peperdure horloges en merkkledij. Bij de huiszoekingen werden eveneens kleinere hoeveelheden drugs aangetroffen. Verder nam de politie maar liefst 33 wagens in beslag. 21 daarvan stonden in de garage AC Cars in de Hillarestraat in Lokeren. Die wordt uitgebaat door drie broers die de leiding hadden over de drugsbende: Omar, Mustafa en Saber H. “Door hun uitgebreid netwerk zorgden ze ervoor dat de drugs uit containers gehaald werden in de havens van Gent en Antwerpen”, zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx. “De bende maakte ook gebruik van verschillende firma’s om het druggeld te kunnen witwassen. De drie broers waren de kopstukken binnen deze bende.”

Volgens Willocx is het toeval dat er net op hetzelfde moment twee grote drugbendes werden opgerold. “Beide dossiers hebben niks met elkaar te maken”, benadrukt hij. “Het Waasland ligt natuurlijk tussen twee grote havens, die van Antwerpen en Gent. De bende in Lokeren was trouwens in beide havens actief met drugshandel.”

De drie kopstukken Omar, Mustafa en Saber H. zijn geen onbekenden voor het gerecht. Ze werden in het verleden al voor verschillende keren veroordeeld.