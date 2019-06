Opnieuw een ‘knuffeldiefstal’: hulpvaardige bejaarde beroofd van waardevolle halsketting PKM

14 juni 2019

17u02 0 Lokeren Een 80-jarige dame is donderdag beroofd toen ze vriendelijk de weg toonde aan een vrouwelijke passagier in een auto.

De auto hield halt in de Bosmanstraat. Een vrouwelijke passagier vroeg vanuit de wagen de weg naar het ziekenhuis aan een 80-jarige dame die te voet door de straat wandelde. Als beloning voor haar uitleg kreeg zij een waardeloos armbandje. Na het vertrek van de auto stelde zij echter vast dat haar waardevolle halsketting was gestolen. De politie roept inwoners op om alert te zijn want er zijn al gelijkaardige feiten gebeurd in Lokeren. Vooral oudere dames zijn hier het slachtoffer van.

Het kan echter ook jongere personen overkomen. Daar kan een 32-jarige man van meespreken. Hij haalde donderdag rond 16 uur geld af aan de buitenautomaat van een bankinstelling op de Markt in Lokeren. Zijn aandacht werd afgeleid door twee personen die hem zo 50 euro wisten te ontfutselen.