Opnieuw brandstichting in voormalige muziekschool JVS

26 januari 2020

16u14 0 Lokeren Vandalen hebben voor de zoveelste keer brand gesticht in het leegstaande gebouw van de voormalige muziekschool aan de Groendreef in Lokeren.

Voorbijgangers zagen zondagmiddag rond 14 uur heel wat rook uit het zwaar gevandaliseerde bijgebouw van de voormalige muziekschool opstijgen. De brandweer van Lokeren kwam ter plaatse en had heel wat werk om de smeulende brand volledig te blussen. Het vuur woekerde vooral in het houten plafond. Daar kwam ook heel wat breekwerk aan te pas. De politie kon de daders voorlopig niet opsporen.

De gebouwen op het domein staan al een hele tijd leeg en worden binnenkort gesloopt, met uitzondering van de villa. Er is een groot nieuwbouwproject gepland.