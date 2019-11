Oplichtster die zieke kinderen gebruikt om geld te lenen met baby in rechtszaal: “Op medelijden moet je hier niet rekenen” Nele Dooms

13 november 2019

13u47 1 Lokeren Ze gebruikte haar zes kinderen bij slachtoffers om medelijden op te wekken en hen zo geld af te troggelen. En tijdens haar proces had oplichtster Lindsay R. (34) uit Lokeren zelfs haar twee maanden oude baby op de arm. Op medelijden moest de vrouw bij de rechter en openbaar aanklager alleszins niet rekenen. Die maakten snel duidelijk dat “die truc niet zou pakken”. In tegendeel werd er streng gevorderd: er hangt de vrouw een jaar cel boven het hoofd.

Goedgelovige mensen vertellen dat er dringend geld nodig is om voor haar kindjes een doktersbezoek te betalen of eten te kunnen kopen. Daar blijkt Lindsay R. erg bedreven in. Ze stond woensdag voor de Dendermondse rechter voor acht feiten van oplichting. Telkens overtuigde ze de slachtoffers om haar geld te lenen voor haar zogezegd zieke kinderen. Terugbetalen deed ze echter niet.

Geen opvang gevonden

R. bleek zes kinderen te hebben. De jongste, een baby van amper twee maanden had ze mee naar haar proces. Met de baby in haar armen stond de vrouw voor de rechter. Nochtans zijn kinderen doorgaans niet toegelaten in de rechtbank. Bij de openbaar aanklager en de rechter kon de actie van de vrouw op geen enkel begrip rekenen, ook al beweerde ze zelf dat ze haar kindje mee had omdat ze “geen opvang had gevonden”.

“Dit is gewoon een schrijnende toestand”, haalde openbaar aanklager Sabine Goeman uit. “Net zoals ze bij haar slachtoffers haar kinderen gebruikte om medelijden op te wekken, probeert ze dat ook hier te doen door haar baby mee te brengen. Ik heb de indruk dat ze zelfs het probleem niet vat. En ondertussen blijven er nog altijd nieuwe meldingen binnenkomen over feiten van oplichting die ze pleegt. Ik denk dat deze beklaagden dringend een strenge begeleiding nodig heeft.”

100 euro geleend

Eén van de slachtoffers vertelde tijdens het proces hoe R. haar had opgelicht. “De vrouw stond te wuiven aan de kant van de weg en auto’s tegen de houden. Ik dacht echt dat ze in nood was”, klonk het. “Daarom stopte ik. Ze vertelde me dat ze dringend bij een huisarts van wacht moest omdat één van haar kindjes heel ziek was, maar dat ze daar geen geld voor had. Ik leende haar 100 euro, maar heb er nooit een euro van teruggezien.”

Er hangt R. nu een jaar cel boven het hoofd. De procureur vroeg de rechter om die celstraf wel te koppelen aan probatiemaatregelen, zodat de beklaagde kan opgevolgd worden. Daarbovenop werd nog een boete van 800 euro gevraagd. R. zelf probeerde er de rechter van te overtuigen dat ze spijt heeft van wat ze deed. “Ik heb wat mislukte relaties achter de rug en was aan de drugs geraakt”, zei ze. “Maar ondertussen heb ik echt mijn leven gebeterd.” Ze kreeg van rechter Marlies Vanden Avenne één goede raad mee: “Er is niemand bij gebaat dat je kinderen meeneemt naar de rechtbank”, klonk het. Vonnis op 11 december.