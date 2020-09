Oplichter op pad in naam van elektriciteitsmaatschappij Kristof Pieters

21 september 2020

16u47 0 Lokeren Op de Markt in Lokeren werd maandag een man gesignaleerd die zich uitgaf als medewerker van een elektriciteitsmaatschappij. De man toonde daarbij een visitekaartje en een foldertje.

De verdachte verklaarde dat hij samenwerkt met de stad Lokeren. De lokale politie laat weten dat dit zeker niet het geval is. De man werd rond 14.15 uur gespot in de omgeving van de Markt maar er is geen persoonsbeschrijving. De politie onderzoekt de zaak.