Opleiding gauwdiefstallen loont meteen: twee agenten vatten winkeldief met buit van 1.200 euro Kristof Pieters

21 november 2019

11u33 2 Lokeren Twee agenten van de politie Lokeren hebben hun opleiding ‘gauwdiefstallen’ aan de politieacademie met glans volbracht. Meer zelfs: tijdens hun praktijkoefening klisten ze meteen een winkeldief die voor 1.200 euro aan goederen had gestolen.

De twee politiemedewerkers hadden er maandag de theorie opzitten van de opleiding gauwdiefstallen. Dinsdag volgde zoals gebruikelijk de praktijkoefening. Het Lokers duo besloot te gaan ‘shoppen’ in een winkel in het Ninia Shopping Center in Ninove. Ze merkten al snel een man op die zich verdacht gedroeg. Hij werd geïnterpelleerd op het moment dat hij buiten stond met zijn boodschappentrolley. De man had een zak bij zich waarin talrijke kledingstukken zaten met de prijskaartjes er nog aan, afkomstig van kledingzaak C&A. In zijn trolley werden ook nog heel wat goederen aangetroffen afkomstig van het Kruidvat.

Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een totale buit van om en bij de 1.200 euro. De verdachte, een 39-jarige Macedoniër, zonder gekende woonplaats in België, legde bekentenissen af. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.