OPINIE: Duizenden regenboogvlaggen over de hele wereld, 1 in elke gemeente in Vlaanderen Yannick De Spiegeleir

17 mei 2020

14u50 0 Lokeren Vandaag is het IDAHOT: de Internationale dag tegen homofobie en transfobie. Benjamin Jacobs is samen met zijn echtgenoot ouder van een zoontje van 4, actief bij VC Panda’s Lokeren vzw en actief lid van Groen Lokeren.

Op 17 mei herdenken we de dag dat homofilie uit het boek van geestesziekten is geschrapt. Dit gebeurde nog maar 30 jaar geleden.

30 jaar geleden? Ik was toen 10 jaar oud. Ergens in mij voelde ik toen al dat ik ‘anders’ was. Wat toen volgde, was een zoektocht naar hoe ik mezelf kon zijn zonder in conflict te komen. Er waren geen boeken in de bibliotheek, er was geen rolmodel in de media, er stond niets over in mijn boeken op school …

Conflict? Ja, zonder conflict! Je wilt geen conflict in je hoofd omdat je je anders voordoet dan je zou willen. Geen conflict met je normerende omgeving, je ouders, je schoolgenoten en later ook je collega’s.

Wat ik vandaag vaststel is dat we ‘ons’ gemakkelijk berusten in de algemeen aanvaarde norm. Ja ja, we vinden het ok dat mensen soms anders zijn, maar we gaan het zeker niet gaan uitlokken door standaard een breed maatschappijbeeld te tonen.

Kleine pijntjes

Al van in de kleuterschool tonen we onze kinderen ‘blanke klassieke gezinnen’ met een mama en papa, 1 zoon en 1 dochter. De zoon speelt graag voetbal en de dochter houdt van dansen. Mama’s zorgen voor de kleine pijntjes en voeren huishoudelijke taken uit. Papa’s komen van hun dagtaak thuis om aan tafel aan te schuiven. Dit is geen realistisch maatschappijbeeld meer! En ondertussen is het aanbod vernieuwd met schoolboeken, voorleesboeken en allerlei didactisch materiaal …

Mag je als meisje met een migratie-achtergrond dromen van een job als dokter? JA! Mag je als jongen dromen van een job van professioneel danser? JA!

Ik hoor het jou al denken, mijn kind mag dat! Maar ben je zeker dat de kinderen van je buren of vrienden in diezelfde openheid opgevoed worden? Hoe heeft jouw omgeving gereageerd op de reclame van Dreamland in de voorbije sint-periode waar er een kind, aanzien als een jongen, droomde van een poppenset?

Ik ben overtuigd. Onze gemeenschap kan wel een zetje gebruiken, ook in Lokeren!

Met 1 dag op 365 een regenboogvlag te hangen, zal Lokeren er niet geraken. Ook hier wonen er mensen die baat hebben bij een inclusief beleid. Een beleid dat aandacht heeft voor stereotypering op vele vlakken, voor gelijkwaardige kansen, voor kinderen van ouders van hetzelfde geslacht, …

Een beleid dat openheid creëert door actief in te zetten in het welzijn van mensen, alle mensen! Een beleid dat toont dat iedereen hier welkom is en dat vraagt dat iedereen dat ook respecteert! Een permanent regenboogzebrapad zou al een mooie eerste stap zijn. Niet aarzelen, maar doen