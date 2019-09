Opgeviste fiets uit Durme terug bij eigenaar Kristof Pieters

11 september 2019

10u00 0 Lokeren Eén van de fietsen die door de brandweer van Lokeren werd opgevist uit de Durme is terecht. Iemand bood zich op het Lokers politiecommissariaat aan met het passende fietssleuteltje.

Kort na de Lokerse Feesten kreeg de politie melding dat er wellicht wel wat fietsen in de Durme gegooid waren. De duikers van de Brandweerzone Oost schoten in actie en dregden de Durme. Dat leverde 5 fietsen op die rijp zijn voor de schroot, maar ook een fiets die nog niet zo lang in het water lag. De politie plaatste een foto van de tweewieler op haar facebookpagina en de eigenaar bood zich daarop meteen aan.

