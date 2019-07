Openingsuren stadhuis en het stadsmagazijn verminderen vanaf september Yannick De Spiegeleir

10 juli 2019

18u58 0 Lokeren Het stadsbestuur heeft beslist om de openingsuren van de stadsdiensten in het stadhuis en het stadsmagazijn terug te schroeven door de groeiende digitale mogelijkheden. Vanaf 1 september zijn alle diensten gesloten op dinsdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en vrijdagnamiddag. De diensten zullen dan ook telefonisch niet bereikbaar zijn.

“Het stadsbestuur is de afgelopen jaren, net als andere openbare overheden, steeds meer digitaal gaan werken. Door het uitgebreide e-loket op de website hoeven mensen de deur niet meer uit om documenten aan te vragen. Daardoor is het aantal bezoeken aan de stadsdiensten teruggelopen, maar de openingsuren zijn dezelfde gebleven”, klinkt het in een persbericht. “In vergelijking met andere stads- en gemeentebesturen, hebben de Lokerse stadsdiensten bovendien nog zeer uitgebreide openingsuren.”

Volgens de stad krijgen de diensten door de vrijgekomen tijd de mogelijkheid om dossiers efficiënter voor te bereiden en af te werken. “Dat zal ook de kwaliteit van de dienstverlening aan het loket verbeteren.”

Voor de vrijetijdsdiensten (zoals cultuur, toerisme, bibliotheek, stadsmuseum en sport), en voor het Sociaal Huis, blijven de huidige openingsuren behouden.

Geen permanentie meer in Eksaarde

Omdat er nauwelijks nog gebruik wordt gemaakt van de zitdagen van de dienst Burgerzaken en de dienst Pensioenen in Eksaarde (de meeste mensen kiezen ervoor om rechtstreeks naar het stadhuis te komen), is besloten om de permanentie daar stop te zetten vanaf 1 september.

Attesten en documenten kunnen ook digitaal worden aangevraagd, via www.lokeren.be.