Openbaar Vervoer Nu tevreden met steun voor voorstel heropening station Bokslaar-Spoele Yannick De Spiegeleir

24 juli 2019

15u43 6 Lokeren De actiegroep Openbaar Vervoer Nu is tevreden met de breed gedragen steun voor hun voorstel. In het voorstel staat de heropening van de stations Bokselaar en Grembergen. De actiegroep wil een engagementsverklaring lanceren

“We hadden nooit gedacht dat we zoveel steun zouden krijgen”, zegt actiegroep-oprichter Ruben Van Miegroet. Vorige week lanceerde de actiegroep het voorstel om de stations van Bokselaar in Lokeren en Grembergen bij Dendermonde te heropenen. Dit kon op steun van verschillende partijen rekenen. Ook de NMBS is het idee genegen en wilt de piste onderzoeken.

Politiek momentum

De volgende stap van de actiegroep is een engagementsverklaring. “Dit is een geweldig politiek momentum dat zeker moet worden verder gezet. Dat zoveel partijen het ergens eens over zijn, komt zelden voor”, gaat Van Miegroet verder. De actiegroep geeft ook mee dat de heropening van de stations een verkeersinfarct gaat helpen voorkomen bij de geplande werken aan de N47 in Dendermonde. “Ook wordt hier iets belangrijks bewezen: het belang van mobiliteit overstijgt de partijgrenzen”, zegt Van Miegroet

Dialoog met de NMBS

Het nieuws dat de NMBS de heropening van de stations wil onderzoeken, klinkt als muziek in de oren voor de actiegroep. Ruben Van Miegroet geeft alvast mee dat hij rond de tafel wilt zitten met de NMBS. “Mocht de NMBS vragen hebben rond ons voorstel, dan willen we ze maar al te graag beantwoorden en samenwerken met de spoorwegen om het voorstel tot een goed einde te brengen”, sluit hij af.