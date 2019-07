Open Vld Lokeren steunt oproep voor treinstopplaats in Spoele/Bokslaar Yannick De Spiegeleir

16u37 7 Lokeren Open Vld-fractievoorzitter Hector Van Hoye sluit zich aan bij de oproep van de actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ die de spoorlijn Dendermonde-Lokeren in de toekomst als een S-lijn ingevuld willen zien, waardoor de stopplaats Spoele/Bokslaar weer open zou gaan. Ook schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe ondersteunt deze oproep binnen de vervoersregioraad.

Hector Van Hoye: “Als we zien hoe Lokeren-Zuid de afgelopen jaren gegroeid is, dan zou het maar logisch zijn mocht de oude stopplaats op de Spoele opnieuw geopend worden. Eén en ander zal uiteraard een aantal aanpassingen vragen, m.n. naar voldoende fietsenstallingen, maar het is evident dat dit een gigantisch voordeel zou opleveren voor de bewoners van de Spoele en omgeving die zich niet langer naar het station in Lokeren zouden moeten verplaatsen.”

Ook schepen Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) ziet enkel voordelen: “Door het openen van een tweede halte in Lokeren kunnen we uiteraard het aantal verplaatsingen binnen onze stad beperken. Door het openen van een halte op de Spoele-wijk, waar zich de laatste jaren bijzonder veel jonge gezinnen gevestigd hebben, kunnen we de combinatie van fiets en openbaar vervoer nog meer aanmoedigen. Dat die halte op wandelafstand ligt van onze bloeiende Stedelijke Basisschool Spoele is mooi meegenomen. Ook voor de bereikbaarheid van onze industrieterreinen zou een heropening van de halte Spoele een absolute meerwaarde betekenen.”

Fractieleider Hector Van Hoye en schepen Sabine Van Rysselberghe steunen dan ook voluit dit voorstel van de actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’. Schepen Van Rysselberghe zal binnen de betrokken vervoerregioraad dan ook duidelijk pleiten voor het heropenen van de stopplaats op Spoele.