Opbouw stadsfestivals start in verzengende hitte Yannick De Spiegeleir

23 juli 2019

15u01 0 Lokeren Minder dan twee weken voor de start van de Lokerse Feesten en Fonnefeesten is de opbouw van beide stadsfestivals van start gegaan.

Op de Grote Kaai is een tentenbouwer begonnen met de opbouw van de VIP-tent. De medewerkers van tentenverhuurgroep Veldeman werken in blote bast. Voor de voorspelde extreme hitte van donderdag plant de opbouwploeg van de Lokerse Feesten bijzondere maatregelen. “In overleg met podiumbouwer Stageco gaan we wellicht opteren om vroeger te starten en we zullen ook extra pauzes inlassen”, zeggen Patrick Smet en Robert Van Peteghem, opbouwverantwoordelijken van de Lokerse Feesten.

Op de Durmedijk aan het Josephine Charlottepark zijn de banners van de sponsors van de Fonnefeesten al zichtbaar.