Opa Jacques (68) leest online voor aan zijn kleinkinderen en hun klasgenootjes van De Bengel Yannick De Spiegeleir

27 maart 2020

16u21 0 Lokeren Wat doe ik als ik mijn kleinkinderen niet kan zien door de coronacrisis? Dan lees ik hen en hun medeleerlingen een verhaal voor dacht Jacques Van Avermaet (68) uit Lokeren.

Facetime of Whatsapp: ze kennen geen geheimen voor Jacques. Momenteel kan hij zijn 5 kleinkinderen niet zien, maar via de digitale communicatiekanalen houdt hij toch contact met hen, ook met Jef en Renée die beiden school lopen in de Bengel aan de Zelebaan.

Zo kwam opa Jacques, nota bene de vader van directeur Dorine Van Avermaet, op het idee om verhaaltjes voor te lezen aan Jef, Renée en hun klasgenootjes. In het verleden acteerde Jacques onder meer mee in series als Spoed en Wittekerke. “Als regisseur en acteur in de televisie- en vooral de theaterwereld vertel ik graag verhalen aan de kinderen. We hebben deze week de spits afgebeten met het boek ‘Wij gaan op berenjacht’, ideaal met de knuffelberenhype. Om de twee dagen vertellen we een nieuw verhaal.”