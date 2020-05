Ook in Lokeren wachtrij aan Action – rustig in centrum Yannick De Spiegeleir

11 mei 2020

14u44 5 Lokeren Net zoals op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen, was het in Lokeren maandagochtend aanschuiven aan het filiaal van de Action bij de heropening van de winkels. Op de Markt stonden enkel wachtrijen aan de telecomwinkels.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Als je een mondmasker draagt in de winkel en voldoende afstand houdt in de rij, zie ik het probleem niet. Mondmaskers mogen ze wat mij betreft wel verplichten”, zegt Nancy, die komt aanschuiven aan de Action op de Oude Vismijn voor een scheermesje voor haar man. “Het is de enige soort waar hij niet allergisch aan is. Tamara en haar dochter Lily-Kelly komen een nieuwe gsm-oplader halen in de Action. “We staan hier al een kwartier te wachten en hopen op een halfuur tijd binnen te geraken.”

Elders in het centrum bleef een stormloop uit. Sommige middenstanders blijven op afspraak werken.