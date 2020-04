Ooievaarskoppel Buylaers verwelkomt vier kuikens Yannick De Spiegeleir

11u20 7 Lokeren Leuk nieuws uit natuurgebied De Buylaers nabij het centrum van Lokeren. Het ooievaarskoppel doet aan gezinsuitbreiding: er zijn vier kuikens geboren.

Dit weekend stelde natuurvereniging vzw Durme meer beweging vast op het nest. “Pas zondag werd na een controle duidelijk dat er niet twee of drie, maar wel vier kuikens ter wereld kwamen”, zegt Christophe Hillaert. “Deze gezinsuitbreiding komt zeer vroeg, we schrokken zelfs een beetje toen we vorige maand reeds broedgedrag vaststelden.”

Als alles vlot verloopt, zullen de jongen volgend weekend reeds met hun kopjes zichtbaar zijn met een verrekijker, maar je kan ze nu al zien voederen en water aanbrengen, soms krijgen ze een regelrechte douche van hun ouders. “Bij leven en welzijn zouden ze binnen een 4 à 5 weken geringd horen te worden, maar dan moeten de ringers toestemming krijgen om dit te doen. Op dit moment mogen ze enkel ringen in eigen tuin of gebied.”