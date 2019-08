Ooievaar geniet mee van klankenspel Trixie Whitley Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2019

15u43 6 Lokeren Op een boogscheut van het festivalterrein van de Lokerse Feesten ligt het natuurgebied De Buylaers. Eén van de bewoners blijkt alvast geen last te hebben van de muziek: een ooievaar luisterde woensdagavond mee naar het concert van Trixie Whitley vanop het aanpalende atletiekterrein.

De Buylaers vormt al jaren de uitvalsbasis van een ooievaarsgezin. Schuw blijken de dieren niet, want de betrokken ooievaar vloog over de Durme om op een verlichtingspaal aan het atletiekterrein van AVLO mee te luisteren naar het klankenspel op de Grote Kaai. “Er zijn al meermaals ooievaars gespot op de verlichtingspalen”, weet Thomas Van Lancker, van natuurvereniging vzw Durme dat de Buylaers beheert. “De vogels ondervinden inderdaad geen last van het lawaai. In een stad met meer dan een miljoen inwoners, zoals Marrakesh, maken ze ook nesten in de drukste buurten.”