Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw: historisch pand wordt toeristisch infopunt, stadsarchief en gemeenteraadszaal Kristof Pieters

04 september 2020

14u14 4 Lokeren Het stadsbestuur van Lokeren heeft Bressers Architecten aangeduid om het oude postgebouw te renoveren en om te bouwen. Op de benedenverdieping zullen al zeker de dienst Toerisme en het stadsarchief worden ondergebracht. In de rest van het gebouw komen vergader-, expo- en ontmoetingsruimtes. Ook de gemeenteraad zal hier maandelijks samenkomen.

Begin dit jaar liet de stad weten dat ze het oude postgebouw had aangekocht voor 800.000 euro en werd er meteen gestart met verfraaiings- en herstellingswerken aan de gevel. Het statige pand op de hoek van de Markt en de Durmelaan stond al enkele jaren leeg nadat de post verhuisde naar een andere locatie op de Markt. Met de aankoop wil Lokeren haar dienstverlening verbeteren en centraliseren. Daarom verhuizen alvast de dienst Toerisme van de Markt en het stadsarchief vanuit de Torenstraat naar de benedenverdieping van het gebouw. De resterende ruimten op het gelijkvloers, de eerste en tweede verdieping zullen een polyvalent karakter krijgen en zijn bedoeld voor vergaderingen, tentoonstellingen, ontvangsten van groepen, enz.

“Het dienstverleningsproject is omwille van COVID-19 zelfs in een stroomversnelling geraakt”, zegt schepen van Infrastructuur en Gebouwen, Sabine Van Rysselberghe. “Alle kandidaat-ontwerpers kregen de opdracht om een voorstel in te dienen voor een totaalrenovatie van dit historische gebouw met aandacht voor de architectuur en erfgoedwaarde. Deze week is de beslissing gevallen en is Bressers Architecten aangesteld als ontwerper van de renovatiewerken. De studies rond de werken kunnen nu effectief van start gaan. Doel hierbij is niet enkel dat het een praktisch gebouw wordt, maar ook dat het aantrekkelijk is voor zowel de gehuisveste diensten als voor de bezoekende burger.”

Met Bressers Architecten heeft Lokeren alvast heel wat expertise in huis gehaald. De firma is gespecialiseerd in restauratietechnieken en de architecten werden ondersteund door een team van ingenieurs, interieurarchitecten, historici en designers. Sinds vorig jaar heeft het bureau een aparte erfgoedafdeling.

De stad trekt in totaal 3 miljoen euro uit voor het project. De opening van het vernieuwde postgebouw wordt voorzien begin 2023.