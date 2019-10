Ontmoetingshuis De Moazoart haalt Europese subsidies binnen om mensen naar een job te leiden Yannick De Spiegeleir

18 oktober 2019

11u58 0 Lokeren Op de Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitstelling heeft ontmoetingshuis De Moazoart haar plannen voor de toekomst uit de doeken gedaan. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) start het met een project om mensen die ver van een betaalde job staan dichterbij die job te brengen via een traject.

Lokeren scoort zwakker dan het Vlaamse gemiddelde als het over armoede en achterstelling gaat. Meer dan 6.500 Lokeraars leven in armoede of kampen met een verhoogd armoederisico. Meer dan 500 Lokerse gezinnen doen een beroep op de voedselpakketten van De Toevlucht. Meer dan 1 op 7 kinderen in de Durmestad worden geboren in een kansarm gezin.

De Moazoart werkt al samen met een hele reeks partners: bijvoorbeeld met Welzijnsschakel Horizon voor huistakbegeleiding en vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren, Samenlevingsopbouw voor een buddy-werking en Vormingplus voor allerhande vormingen. Binnenkort komt er een nog nieuw project bij dat ondersteund wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF). “Door mensen die moeilijk een job vinden onder de mensen te brengen, door er activiteiten mee te doen, door ze vormingen te laten genieten om hen dan uiteindelijk in een formeel traject te laten stappen, willen we hen aan een job helpen”, zegt Bert Reniers van De Moazoart. “De Moazoart krijgt daarvoor een halftijdse medewerker ter beschikking voor de komende 2 jaar en er komen twee voltijdse medewerkers extra wonen in ons huis om de trajecten vorm te geven en te begeleiden. Partners van het project zijn sociale economiebedrijf Compaan, De Moazoart en het OCMW en Stad Lokeren.”

Oproep voor nieuwe vrijwilligers

Als Vereniging waar armen het woord nemen worden De Moazoart en 58 andere organisaties ondersteund door het Netwerk tegen Armoede voor hun reguliere werking. “Het Netwerk gaat ons ook ondersteunen bij de verdere uitbouw van onze werkrgoep rond structurele belangenbehartiging”, aldus Reniers.”Welzijnsschakels zal ons vanuit hun jarenlange expertise dan weer begeleiden bij de uitbouw van onze vrijwilligerswerking. Hierbij doen we ook een warme oproep voor nieuwe vrijwilligers om onze werking te ondersteunen. Kan je goed met de computer werken? Kent Microsoft Office weinig geheimen voor jou? Heb je ervaring als kok? Ben je goed in het werken met groepen? Of heb je andere talenten? Kom dan naar onze startvergadering op woensdag 13 november om 14u in De Moazoart”, nodigt Reniers uit.

Fondsenwervingcampagne

De Moazoart doet ook een oproep naar het nieuwe stadsbestuur. “De nieuwe beleidsploeg wil een armoedebeleidsplan opstellen. Wij zijn er van overtuigd dat we daar als Moazoart een rol in te spelen hebben en hopen dat daar ook een structureel financieel gevolg aan gebreid zien, want koken kost geld”, klinkt het. Daarnaast start De Moazoart ook met een geld-inzamel-campagne. “Daarbij kies je zelf hoe je De Moazoart helpt. Geef jouw bank een periodieke opdracht opdat we elke maand een klein bedrag kunnen gebruiken om onze werking te financieren. Veel kleintjes maken één groot. Of organiseer met jouw vereniging of organisatie zelf een financiële activiteit ten voordele van De Moazoart. In het kader van Music For Life bijvoorbeeld. Personen of organisaties die De Moazoart ondersteunen worden automatisch lid van De Moazoart en worden jaarlijks uitgenodigd op onze Algemene Vergadering waarbij een toelichting van onze werking wordt gegeven, gekoppeld aan een inhoudelijke activiteit.”