Onthulling gedenkplaat vormt startschot voor herdenkingsjaar organist Gabriël Verschraegen: “Blijvende herinnering doet deugd” Yannick De Spiegeleir

01 juni 2019

19u02 0

Aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Doorslaar is zaterdagavond een gedenkplaat voor Gabriël Verschraegen onthuld door zijn zoon Dirk (70) en weduwe Maria (98). De buitengewoon getalenteerde Lokerse organist zou dit jaar zijn honderdste verjaardag vieren. “Vader zou ongetwijfeld trots zijn op dit moment”, zegt Dirk Verschraegen.

Op 11 augustus zou Gabriël Verschraegen honderd geworden zijn. Verschraegen, geboren in Doorslaar, was één van de meest vooraanstaande organisten van zijn generatie. Hij gaf ongeveer duizend concerten in binnen- en buitenland en deed talrijke LP-opnames. Hij was ook op andere fronten actief.

Als muziekpedagoog was hij niet alleen zes jaar lang directeur van de Lokerse Academie voor Muziek en Woord, maar schopte hij het zelfs tot directeur van Gentse Conservatorium. En ook als componist scheerde hij hoge toppen. Vorig jaar belandden zijn Drie Vlaamse Dansen in Klara’s top 100, tussen de meesterwerken van Bach, Mozart, Pergolesi, Beethoven en Dvorak. Een dergelijk groot Lokers talent, daar hoort een feestelijke herdenking bij dachten ze bij het Lokers stadsbestuur.

“Ik ben zeer vereerd door dit gebaar van het Lokers stadsbestuur, want ik ben zelf ook afkomstig van deze parochie. Deze blijvende herinnering aan mijn man doet heel veel deugd”, getuigt Maria Verniers, weduwe van Gabriël Verschraegen. Ook voor zijn zoon Dirk is het een heuglijk moment. “Ik heb mijn vader vaak vergezeld tijdens zijn concerten, maar ook vandaag hoort thuis in de galerij van mooie herinneringen die ik dankzij hem heb beleefd. Vader zou zeker trots zijn geweest al was hij wel geen grote fan van dit soort officiële momenten.”

Orgelrecital en boek

De onthulling van de herdenkingsplaat is slechts het begin van het herdenkingsjaar. Zo staat er op de Vlaamse Feestdag op donderdag 11 juli een beiaardconcert gepland in de Sint-Laurentiustoren met onder meer beiaardmuziek van de gefêteerde componist. Op donderdag 25 juli kan je deelnemen aan een zomeravondtocht van de Raad voor Toerisme naar Doorslaar met speciale aandacht voor de Doorslaarse kunstenaarsfamilie Verschraegen. Dé blikvanger van het herdenkingsjaar valt op zaterdag 19 oktober met een groot orgelrecital ‘100 jaar Gabriël Verschraegen met muziek van Edward De Geest, Jo en Jenny Van Eetvelde – Stoop, Kristien Heirman en Nicolas De Troyer. In november volgt ook nog een leerlingenauditie door de leerlingen van Kunstacademie Ter Beuken.

In oktober volgt een uitgave over het leven en werk van Gabriel Verschraegen, met heel wat getuigenissen, opgetekend door Giovanni Van Avermaet, communicatiemedewerker bij de stad Lokeren.