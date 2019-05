Ontevreden klant zet apotheek op stelten Kristof Pieters

22 mei 2019

18u21 0 Lokeren Een 48-jarige man heeft dinsdag een apotheek in het centrum van Lokeren op stelten gezet. Hij eiste het geld van zijn medicatie terug.

De man wou het geld terug van medicatie die hij vorige week had gekocht en waarvan hij de verpakking reeds had geopend. De apotheker kon om die laatste reden niet op het verzoek ingaan en vroeg de man om de zaak te verlaten. Dat weigerde hij echter halsstarrig. Ook een tussenkomst door de politie maakte geen indruk. Na meermaals verzocht te hebben om de apotheek te verlaten, besloten de agenten om de man bestuurlijk aan te houden. Nadat hij was afgekoeld, werd hij terug vrijgelaten.