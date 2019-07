Online leerplatform WeZooz uit Lokeren wil klassieke schoolboeken vervangen door digitale cursussen: “Tot 200 euro besparing op schoolfactuur” Yannick De Spiegeleir

12 juli 2019

14u01 6 Lokeren Het online leerplatform WeZooz Academy uit Lokeren wil tegen 1 september 2020 een digitaal alternatief op de markt brengen voor de klassieke schoolhandboeken. “Dankzij onze digitale cursussen kunnen leerlingen en leerkrachten aan de slag met interactieve inhoud en realiseren we een besparing op de schoolfactuur”, zegt Cedric Koslowski, Managing Director van WeZooz.

De klassieke educatieve uitgeverijen hebben er een stevige concurrent bij. WeZooz Academy is al sinds 2012 actief in de onderwijswereld en werd vorig jaar overgenomen door Signpost Groep, de grootste ICT-leverancier met focus op onderwijs in België.

Meteen het startschot om enkele versnellingen hoger te schakelen. Tegen de start van het nieuwe schooljaar zal WeZooz alle leerstof voor de eerste graad, conform de nieuwe eindtermen, in lesvideo’s verwerkt hebben. Richting 1 september 2020 gaan ze nog verder en ontwikkelen ze een compleet alternatief voor de klassieke handboeken.

“We willen inzetten op het behoud van de sterke punten die de klassieke schoolboeken nu bieden: structuur, houvast en veelheid aan materiaal, maar tegelijkertijd de digitale mogelijkheden ten volle benutten als antwoord op een aantal cruciale uitdagingen in het Vlaamse onderwijs”, stelt Koslowski.

Automatische verbetering

Ze verwijzen daarbij naar het stijgend aantal leerlingen (10 procent extra tegen 2025) en het dalend aantal leerkrachten in de opleidingen. “Met onze digitale cursussen bieden we interactieve inhoud, die nauwer aansluit bij de leefwereld van de scholier, meer eigenaarschap bij de leerling, om motivatie te stimuleren, flexibeler materiaal zodat de leerkracht meer controle heeft, maar ook automatische verbetering en begeleiding, ….”

In samenspraak met leerkrachten en andere experten uit de onderwijswereld zet WeZooz haar digitale cursussen op punt. “Momenteel zijn we al gestart met de technische en inhoudelijke ontwikkelingen voor wiskunde in de eerste graad. Het is een weldoordachte mix van slimme technologie, lesvideo’s, tekstuele samenvattende leerinhouden, interactieve oefeningen met spelelementen, adaptieve driloefeningen, open opdrachten, projectvoorstellen, … alles gelinkt aan de eindtermen en leerdoelen”, klinkt het.

Het leerplatform dat haar uitvalsbasis aan de Wolfsakker in de Lokerse industriezone wijst ook op het financiële voordeel van digitale cursussen. Uit een onderzoek naar schoolkosten uit 2012 blijkt immers dat een gemiddeld boekenpakket zo’n 300 euro per leerling kost per schooljaar. Bij een aantal bevraagde ouders blijkt nogal wat verontwaardiging te bestaan over de kost. “Met onze digitale cursussen maken we ons sterk dat we de totale prijs kunnen doen dalen naar 100 euro per leerling per schooljaar”, zegt Koslowski.

Moederbedrijf Signpost gelooft in het potentieel van WeZooz. “Voor de verdere uitrol naar alle vakken van alle graden zijn we nu een ronde aan het doen bij potentiële investeerders. We zoeken een structurele partner om WeZooz verder uit te bouwen in Vlaanderen”, zegt Arne Vandendriessche, CEO van Signpost.